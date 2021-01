Cagliari Sassuolo, i convocati di De Zerbi: ancora out Berardi

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista di Cagliari-Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro il Cagliari. Out Berardi, Bourabia e Romagna per infortunio. Chirichies assente perché entrato in contatto con un positivo al Covid-19.

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO

Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI

DIFENSORI

2 MARLON

MARLON 5 Kaan AYHAN

Kaan AYHAN 6 ROGERIO

ROGERIO 13 Federico PELUSO

Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR

Mert MÜLDÜR 22 Jeremy TOLJAN

Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI

Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ

Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC

Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG

Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE

Junior TRAORE 73 Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI