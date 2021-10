Calciatori italiani all’estero: Balotelli salva Montella, Donnarumma fa panchina

Calciatori italiani all’estero: altro gol dell’attaccante per il pareggio dell’Adana. Il portiere 90 minuti in panchina

L’ultimo weekend per i calciatori italiani all’estero ha visto il gol di Balotelli che, su calcio di rigore, ha salvato al 97′ l’Adana di Montella dalla sconfitta. Quinto gol per Supermario nella sua nuova avventura. In Turchia, in campo ma con il Fatih Kurugumruk, anche Viviano, Bertolacci e Borini. Il portiere in campo 90 minuti con un gol sul groppone, mentre gli altri due non sono riusciti ad incidere nel pareggio per 1-1 contro l’Hatayspor e sono stati sostituiti.

0-0 per il Psg a Marsiglia, con Verratti che non è riuscito a dare la svolta alla sua squadra e, anche lui, è stato sostituito. Panchina, invece, per Donnarumma, che ha lasciato la porta a Navas in questo turno. Rimanendo in Francia, Emerson Palmieri è stato tra i protagonisti della beffa Lione, che si è fatto rimontare l’iniziale 0-2 perdendo la gara con il Nizza. Ottima prestazione, con un assist, per Jorginho nel 7-0 del Chelsea sul Norwich. La partita del regista si è però interrotta a mezz’ora dalla fine per il cambio.

Panchina anche per Gollini, Ogbonna vince il derby a distanza

Restando in Premier, derby a distanza tra Ogbonna e Gollini in West Ham-Tottenham. Vince il difensore, ammonito ma in campo per tutta la gara, contro il portiere, che anche stavolta è rimasto a guardare i compagni. In Germania vince il Friburgo di Grifo con il Wolfsburg, con l’esterno azzurro in campo per quasi tutto il match. Travolto, invece, l’Augsburg di Caligiuri per 4-1. Il trequartista non è riuscito ad incidere ed è anche stato sostituito. In Svizzera mezz’ora del secondo tempo senza squilli per Esposito nel 2-0 del Basilea al Lugano, mentre in Grecia il portiere Brignoli ha dovuto raccogliere due volte il pallone dalla rete nel ko del suo Panathinaikos con l’Asteras.