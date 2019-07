Calciomercato Atalanta: Castagne verso il Crystal Palace, le ultime

Castagne può lasciare l’Atalanta per approdare al Crystal Palace: trattativa in stato avanzato per il belga, in scadenza il prossimo anno

Timothy Castagne non è mai stato così vicino all’addio all’Atalanta. Secondo Sportitalia infatti, è in corso una trattativa ormai in stato avanzato tra i bergamaschi e il Crystal Palace per l’esterno belga.

L’esterno nerazzurro sembra destinato alla Premier League. Il club londinese ha proposto 20 milioni di euro. I nerazzurri, però, al momento ne chiedono 25. Insomma, le parti sono vicine e a breve si potrebbe arrivare alla fumata bianca.