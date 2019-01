Calciomercato Barcellona, Carlos Vela è il nome nuovo per l’attacco

Ceduto Munir al Siviglia, il Barcellona ha bisogno di un innesto in attacco: il nome buono è quello di Carlos Vela dei Los Angeles FC.

Avendo ceduto il marocchino Munir El Haddadi al Siviglia, il Barcellona, secondo quanto riporta “Mundo Deportivo”, è alla ricerca a gennaio di un rinforzo per il reparto offensivo. Se in tal senso Alvaro Morata è la prima scelta, ma l’attaccante di proprietà del Chelsea è vicino al trasferimento all’Atletico Madrid, il messicano Carlos Vela potrebbe rappresentare il giusto compromesso. Vela, che attualmente milita in MLS nei Los Angeles FC, tornerebbe volentieri nella Liga, e conosce molto bene il campionato spagnolo per aver indossato dal 2011 al 2017 la maglia dei baschi della Real Sociedad.

I blaugrana credono in lui come punta in grado di entrare dalla panchina e dare il suo contributo alla squadra con gol e assist, come dimostrano del resto le statistiche dei suoi anni vissuti in Spagna e nella stessa MLS, dove finora ha messo insieme 14 reti e 10 assist in 28 presenze. Per questo nei prossimi giorni potrebbero formulare un’offerta. Attualmente Vela percepisce un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno negli Stati Uniti, ma quest’ultimo non costituisce un problema per il club catalano.

