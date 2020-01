Calciomercato Brescia, Torregrossa può partire, per la fascia il nome è quello di Masina

Calciomercato Brescia, molti i nomi in entrata e in uscita per la squadra allenata da Eugenio Corini: ecco quali

Marcato attivo più che mai in casa Brescia tra possibili arrivi e cessioni. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata sono molto i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cordone. Sulla fascia sinistra il nome più caldo è quello di Masina ma torna in voga anche quello di Bourabia. Il Sassuolo detiene il suo cartellino così come quello di Frattesi.

Per quanto riguarda le uscite invece in rampa di lancio ci sarebbe Torregrossa chiuso ormai da Balotelli. Su di lui molto club di Serie B. Può partire anche Morosini così come Magnani.