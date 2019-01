Il Cagliari si assicura Valter Birsa per la trequarti: il calciatore arriva dal Chievo in prestito con diritto di riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Cagliari avrebbe messo a segno un importante colpo a centrocampo. Sarebbe infatti in dirittura d’arrivo Valter Birsa dal ChievoVerona. La trattativa è nata e si è chiusa in breve tempo. Il calciatore sloveno arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Birsa, che non è stato impiegato molto nelle ultime settimane al Chievo, ritroverebbe al Cagliari Maran, ex dei clivensi.