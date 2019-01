Calciomercato Cagliari, Oliva è arrivato in città: venerdì la firma – VIDEO

Si avvicina l’ufficialità del colpo Christian Oliva per il Cagliari: il centrocampista, superate le visite, è arrivato in Sardegna.

Il Cagliari sta per piazzare il colpo a centrocampo nel calciomercato invernale. Non si tratta di Nahitan Nandez, per il quale non è stato raggiunto un accordo con il Boca Juniors, ma di Christian Oliva, talento uruguayano prelevato dal Nacional de Montevideo, per il quale il club del presidente Tommaso Giulini e del D.s. Marcello Carli ha sborsato 5 milioni di euro. Classe 1996, il giovane uruguayano è considerato in patria un giocatore di grande prospettiva, e abbina qualità tecnica, capacità di recuperare palloni e molto dinamismo.

Il centrocampista, arrivato questa mattina a Roma, ha superato le visite mediche svolte a Villa Stuart e raggiungerà questa sera il capoluogo sardo. Nella giornata di venerdì sono pertanto previste firma e ufficialità. Difficile che il transfer del centrocampista arrivi già nel weekend, che vedrà i rossoblù impegnati nell’anticipo con il Sassuolo. Più probabile che Oliva faccia il suo esordio in rossoblù nell’impegno successivo in casa contro l’Atalanta lunedì 4 febbraio.

CALCIOMERCATO CAGLIARI: IN ARRIVO OLIVA, UFFICIALE IL RITORNO DI DEIOLA