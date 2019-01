Il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Valter Birsa dal Chievo: lo sloveno rimpiazza l’infortunato Castro.

Valter Birsa è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari: il club rossoblù ha annunciato sui suoi canali l’acquisto a titolo definitivo dello sloveno dal Chievo Verona. Il trequartista, dopo le visite mediche sostenute martedì, ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo con il club rossoblù. «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021».

Classe 1986, per Birsa il Cagliari rappresenta la quarta squadra diversa da quando il giocatore è arrivato in Italia: lo sloveno ha già indossato, infatti, oltre a quella del Chievo, anche le maglie di Torino, Milan e Genoa. In totale per lui fino a questo momento sono 196 le presenze in Serie A con 22 gol. L’arrivo di Birsa rimpiazzerà nel Cagliari la lunga assenza per infortunio del “Pata” Castro.

BURDISSO IN ITALIA PER NANDEZ E PALOMINO: INCONTRI CON CAGLIARI E ATALANTA