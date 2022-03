City, Haaland è il centravanti giusto per Guardiola

Haaland è l’attaccante del desiderio del mercato estivo: è lui il nove giusto per il Manchester City di Guardiola

Erling Haaland è l’attaccante del desiderio del mercato estivo e in tanti lo stanno cercando come colpo estivo.

Il Manchester City ha trovato il nove per Guardiola che dopo tanti anni potrebbe tornare ad avere un centravanti di peso e non un falso nove. Sul piatto 40 milioni a stagione per il norvegese ma attenzione al Real Madrid. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.