Calciomercato, Corsi: «Offerte dalla Germania per Bennacer e Traoré»

Il presidente Corsi si consola con un paracadute retrocessione da 25 milioni. E intanto i gioielli dell’Empoli sono ambiti anche all’estero

Ospite di Radio Kiss Kiss Fabrizio Corsi ha fatto il punto sul futuro di Ismael Bennacer e Hamed Traoré. «Diverse società estere ancor prima che finisse il campionato hanno mandato intermediari per dirci che entro 2-3 giorni arriveranno delle offerte importanti. Se si muove un ufficio importante in Germania che fa questo mestiere, vengono a trovarmi fisicamente, parlandomi e guardandomi negli occhi, di certo non sto dicendo bufale.

Per entrambi c’è un interesse allargato in tutta l’Europa. Stamattina mi hanno chiamato e mi hanno detto che nei prossimi giorni arriverà una squadra importante tedesca che farà offerte, un club per Bennacer e uno per Traoré».