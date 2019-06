Calciomercato Fiorentina sulle tracce di Bronn, i dettagli

Uno dei primi obiettivi di Pradè è il centrale tunisino classe ‘95 del Gent, che piace tanto soprattutto all’estero. Ecco le mosse viola

Uno dei nomi in cima all lista di Daniele Pradè è Dylan Bronn, difensore centrale tunisino classe ‘95 in forza al Gent. Non sarà semplice convincerlo a scegliere la maglia viola visto che su di lui ci sono le attenzione di parecchie big straniere: Siviglia, Betis e Eintracht Francoforte, e Zenit San Pietroburgo.

La concorrenza non scoraggia Pradè deciso ad avanzare un’offerta dopo aver incassato il via libera da Rocco Commisso nei giorni scorsi. Per chi non conoscesse Bronn basterà seguire la Tunisia in Coppa d’Africa dal 21 giugno.