Campbell saluta Frosinone: va in Messico, è ufficiale

Calciomercato Frosinone, Joel Campbell saluta dopo appena sei mesi: ufficiale il suo trasferimento al Leon

Arrivato in estate a costo zero, Joel Campbell ha già salutato il Frosinone. L’attaccante del Costa Rica ha raccolto 17 presenze con la compagine gialloblu senza mai trovare il gol ed ora è pronto per vivere una nuova avventura: ufficiale il suo trasferimento al Leon.

Esperienza in Messico per l’ex Arsenal, che non ha convinto con la formazione ciociare: adattamento complicato al calcio italiano, con il fantasista che ora proverà a rilanciarsi in Messico. Ecco l’annuncio del club centro-americano