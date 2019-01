Giuseppe Rossi pronto a ripartire: si allena con il Manchester United

Giuseppe Rossi vuole tornare protagonista ed attende la chiamata giusta: nel frattempo si allena con il Manchester United

Reduce dalla sfortunata esperienza con la maglia del Genoa, condizionata dai soliti infortuni, Giuseppe Rossi non si dà per vinto: l’attaccante italo-statunitense vuole tornare protagonista ed ha deciso di riprendere gli allenamenti in attesa della chiamata giusta. E si allenerà con una squadra non a caso…

Come riporta il The Sun, l’ex Fiorentina e Parma è stato contattato dal Manchester United: Solskjaer, nuovo tecnico dei Red Devils, ha chiamato Pepito per dargli l’opportunità di allenarsi con il gruppo, al fine di ritrovare la condizione migliore e, chissà, ripartire già da gennaio con un nuovo club…