Calciomercato Inter, Andersen o Christensen se parte Miranda

Calciomercato Inter: Miranda potrebbe lasciare i nerazzurri e la società valuta i possibili sostituti. Andersen è il primo obiettivo, piace Christensen

Calciomercato Inter: Miranda potrebbe lasciare il club nerazzurro e la società è al lavoro per i possibili sostituti. Il 34enne difensore brasiliano, poco impiegato da Spalletti (10 presenze stagionali fin qui) e ‘chiuso’ dalla coppia titolare Skriniar-de Vrij, ha rinnovato qualche settimana fa il suo contratto con l’Inter (fino al giugno 2020), ma resta uno dei nomi sul mercato. Non contento del poco spazio concessogli, Miranda potrebbe partire già a gennaio (si parla con insistenza del Flamengo) e l’Inter, come primo nome per rinforzare la difesa, ha messo nel mirino da tempo Joachim Andersen della Sampdoria.

Come riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha già avviato contatti col club blucerchiato nelle settimane scorse per sondare il terreno per un arrivo del difensore a gennaio; non solo, perchè c’è un’alternativa al difensore danese classe 1996, ovvero il connazionale e coetaneo Andreas Christensen del Chelsea. Poco impiegato da Sarri nei ‘Blues’, la strada per il difensore ex Monchengladbach sembra però in salita, almeno per un trasferimento a gennaio.