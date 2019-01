Gravillon torna all’Inter, l’agente: «In nerazzurro da giugno»

Calciomercato Inter, è tutto fatto per il ritorno di Andrew Gravillon: da giugno il difensore del Pescara farà rientro in nerazzurro

Protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello, Andrew Gravillon ha convinto tutti con il Pescara ed è pronto per recitare un ruolo di primo piano in Serie A. E’ tutto fatto per il ritorno all’Inter a partire dalla prossima stagione, con i nerazzurri che hanno battuto la concorrenza di numerosi club. A confermarlo è l’agente del giovane centrale difensivo.

Ecco le parole dell’agente Crescenzo Cecere a Pagine Romaniste: «In questa sessione di mercato non si muoverà da Pescara: a fine stagione vedremo cosa deciderà l’Inter. Contatti con la Roma? Il calciatore piace a molti club di Serie A, che lo avrebbero voluto già a gennaio. Non ho però avuto contatti particolari con Monchi o con altri emissari del club».