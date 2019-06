Calciomercato Inter: c’è Barella, è lui l’erede di Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari prenderà il posto del Ninja

Barella e Nainggolan, destino legato a doppio nodo: stesso ruolo, Cagliari e poi l’Inter. Solo che Radja, dopo una sola stagione in nerazzurro, sarebbe già con le valigie in mano. Lui vorrebbe la Roma, l’Inter vorrebbe 29 milioni per evitare il segno meno a bilancio e per questo guarda alla Cina. La rigorosa falce di Conte miete le sue prime vittime e l’esuberanza fuori dal campo del Ninja non rientra esattamente nelle qualità più apprezzate dal tecnico salentino.

Meglio piuttosto quella limitata al rettangolo verde di Nicolò Barella, sempre più vicino all’approdo alla Pinetina e perfetto, per caratteristiche tecniche, a raccogliere l’eredità del belga. In casa nerazzurra l’acquisto 22enne è considerata una priorità, comunque destinata alla fumata bianca.