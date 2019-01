Calciomercato Inter: il giovane portiere brasiliano Gabriel Brazao in arrivo dal Cruzeiro. Verrà ceduto fino all’estate al Chievo

Calciomercato Inter: la società nerazzurra, in sinergia col Chievo Verona, sta per chiudere col Cruzeiro per l’arrivo in Italia del giovane portiere brasiliano (classe 2000) Gabriel Brazao. Come riportato da Sky Sport, l’affare dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni: Brazao, proveniente dalla seconda squadra del Cruzeiro, verrà girato fino al termine della stagione al Chievo Verona; un’operazione, questa, che ricorda quella che portò in Italia un altro portiere brasiliano, Julio Cesar (acquistato dall’Inter nel 2005 e girato in prestito ai clivensi per metà stagione).