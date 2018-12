De Paul, l’Inter fa sul serio: contatti con l’Udinese

Calciomercato Inter, Rodrigo De Paul nel mirino di Piero Ausilio: contatti avanzati per il fantasista dell’Udinese, le ultime

Non ci saranno grandi colpi a gennaio secondo il direttore sportivo Piero Ausilio, ma l’Inter è già al lavoro in vista della sessione di mercato di gennaio. Mister Luciano Spalletti ha chiesto un’alternativa per il reparto avanzato e la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato il profilo ideale secondo Tuttosport: parliamo di Rodrigo De Paul, argentino di proprietà Udinese. Il quotidiano torinese sottolinea che il Biscione ha avviato i contatti per l’ex Valencia: attesi aggiornamenti, torna di moda il classe 1993 per il club meneghino…