Calciomercato Inter: Conte ha bloccato la cessione di Pinamonti, mentre Icardi…

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Antonio Conte avrebbe bloccato la cessione di Andrea Pinamonti

Bloccato. Andrea Pinamonti è stato bloccato da Antonio Conte e non sarà ceduto (in prestito, naturalmente) prima che il tecnico leccese lo valuti in ritiro. Come informa Sportitalia per l’attaccante trentino erano arrivate almeno 20 offerte ma Conte ha deciso di congelare la cessione e aspettare il ritiro di Lugano.

Pedullà aggiunge anche che Mauro Icardi non sarà convocato da Antonio Conte per il ritiro di inizio luglio a Lugano.