Calciomercato Inter, è intrigo Dzeko. Manca ancora l’accordo con la Roma

Calciomercato Inter: Dzeko e i nerazzurri hanno l’accordo, manca quello con la Roma. Pinamonti e Radu possibili jolly in stile Zaniolo

L’affare tra l’Inter e la Roma per Dzeko si sta prolungando più di quanto previsto. I nerazzurri hanno l’accordo col bosniaco da tempo, già nel periodo immediatamente successivo alla fine del campionato. Manca quello con la società giallorossa, che fatica ad andare incontro al club di Zhang. Questo perché c’è sì la voglia di cedere l’attaccante, ma al contempo c’è il desiderio di monetizzare.

La Roma vorrebbe raccogliere un buon gruzzoletto dalla sua cessione e per questo, per adesso, non intende muoversi dalla sua richiesta iniziale di circa 20 milioni. Un’altra pista che i capitolini potrebbero giocarsi è la richiesta di alcuni giovani profili interessanti, un po’ come accadde l’anno scorso con Zaniolo. Piacciono Pinamonti e Radu, considerati tuttavia due top dall’Inter. Più tempo passa più la vicenda si infittisce, anche se l’allungo delle tempistiche favorisce senz’altro i nerazzurri.