Calciomercato Inter, Icardi verso l’addio: si scatena il derby di Manchester

Tra le possibili pretendenti per l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, spunta anche il Manchester City, pronto a competere con i Red Devils

Il futuro di Mauro Icardi sembra sempre più lontano da Milano. Oltre alle numerose voci su alcuni dei principali quotidiani italiani – e non solo – ora anche l’autorevole rivista Forbes sembra supportare questo scenario futuro.

La prossima sessione di mercato, dunque, sancirà la fine del rapporto pluriennale con l’Inter dopo le divergenze emerse nel corso di questa stagione. Ma quale potrebbe essere la destinazione dell’ex capitano nerazzurro? Molti ipotizzano un club estero, con molte pretendenti interessate al profilo del bomber argentino. Real Madrid, Manchester City e United sarebbero in questo senso in competizione per aggiudicarsi il giocatore nella prossima stagione.

A proposito delle due inglesi, è interessante osservare quanto scrive Forbes: da un lato, Guardiola vorrebbe rimpiazzare l’ormai trentunenne Aguero, vista anche la stagione poco esaltante di Gabriel Jesus; dall’altro, i Red Devils potrebbero mostrarsi favorevoli ad uno scambio con Lukaku, pista tutt’altro che da escludere.