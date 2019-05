Inter, corsie esterne al completo: ma basterà l’ingaggio di Danilo per essere all’altezza nella prossima stagione?

Il campionato deve ancora finire, con importanti verdetti per altro da emettere. E, di conseguenza, il mercato – almeno a titolo ufficiale – deve ancora cominciare. Ma per l’Inter i giochi paiono ormai quasi compiuti, almeno per un reparto. Ovvero quella difesa che sta assumendo una propria fisionomia prima ancora di avere certezze sulla guida tecnica della stagione che verrà. Perché Godin è stato bloccato a parametro zero già in inverno, perché adesso Danilo pare davvero ad un passo.

L’intesa tra le parti, infatti, è già stata raggiunta, con la società nerazzurra e l’entourage del giocatore d’accordo per un contratto di quattro o cinque anni a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Con il terzetto dei centrali già confezionato – cui aggiungere Ranocchia fresco di rinnovo e, nel caso, il rientro di Bastoni -, anche le corsie esterne così sono pressoché al completo. A meno di cessioni però in questo momento non preventivate dagli uomini di mercato nerazzurri.

Ma l’ingaggio dell’ex Real Madrid e Manchester City basterà all’Inter per colmare sul campo il gap che la separa, se non dalla Juve, almeno dal Napoli? Un dubbio, a livello di qualità della difesa, quantomeno lecito. Perché così Asamoah e D’Ambrosio si contenderebbero l’altra casacca da titolare, con in alternativa o Dalbert o una seconda linea da intensificare sul mercato al suo posto. Sempre che, dal 1′, non si ritrovino sovente entrambi. Se a livello tecnico Danilo non può essere messo in discussione, infatti, a livello fisico genera qualche perplessità. La sua stagione al City è stata infatti costellata di problemi e ricadute, tanto che il terzino (adattato) ha collezionato appena 9 presenze da titolare in Premier League e soltanto una in Champions League. Numeri che dovranno subire un’impennata per dare un volto diverso alla prossima stagione. Sua e dei nerazzurri.