Karamoh, il Bordeaux farà un tentativo per trattenerlo: decisivo il giocatore

Calciomercato Inter, Yann Karamoh brilla con la maglia del Bordeaux e i francesi provano a trattenerlo: le ultime dalla Francia

Ceduto in estate per permettergli di trovare continuità, Yann Karamoh si è preso il Bordeaux. Il talento di proprietà Inter è un punto di riferimento della compagine francese, raccogliendo gol e assist che hanno attirato l’interesse di diverse squadre di Premier League. E la stampa transalpina non ha dubbi: i girondini faranno un tentativo per trattenere il classe 1997.

La valutazione del cartellino dell’esterno offensivo si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, ma Buzz Sport sottolinea: tutto dipenderà dalla volontà del calciatore, che fin qui ha sempre affermato di volersi imporre con la maglia nerazzurra a Milano. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane: ricordiamo che l’accordo raggiunto tra i club in estate è di un prestito secco.