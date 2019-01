Calciomercato Inter, Beppe Marotta pensa a Paulo Dybala per la prossima stagione: affare in vista con la Juventus

Il futuro di Mauro Icardi rappresenta un enigma, l’Inter pensa già alla prossima stagione. E torna di moda un vecchio pallino del club nerazzurro, con il neo amministratore delegato Beppe Marotta pronto a strappare un cardine della sua ex Juventus: secondo quanto riporta Tuttosport, la tentazione è Paulo Dybala. Sul taccuino dei principali top club europei, la Joya non è considerato un incedibile dalla Vecchia Signora, con Massimiliano Allegri che potrebbe dare il via libera a una sua cessione, e il salto di qualità dell’attacco nerazzurro potrebbe passare dai suoi piedi…