Calciomercato Inter, pronta l’offensiva per Saravia del Racing

Calciomercato Inter, Ausilio guarda in Argentina per le fasce: avviati i contatti col Racing per Renzo Saravia

L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino. L’eredità di Maicon non è stata mai raccolta e in pochi anni si sono avvicendati troppi giocatori in fascia, che non hanno mai convinto. L’unico punto fermo delle corsie nerazzurre resta D’Ambrosio.

Ausilio starebbe guardando con interesse in Argentina per colmare questa lacuna. L’Inter ha messo gli occhi su Renzo Saravia, terzino 25enne del Racing, ex squadra di Lautaro Martinez. L’esterno argentino ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. L’Inter deve battere la concorrenza dell’Atletico Madrid.