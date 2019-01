Inter, pessime notizie dalla Spagna: Simeone verso il rinnovo con l’Atletico

Diego Simeone, uno dei candidati alla panchina dell’Inter, rinnoverà a breve con i Colchoneres. Marotta dovrà virare su altri obiettivi.

Arrivano pessime notizie per l’Inter dalla Spagna. Il futuro di Diego Simeone potrebbe essere ancora nelle fila dei Colchoneros. Nonostante venga accostato a diversi top-club europei, tra cui l’Inter, As riporta che l’allenatore argentino e l’Atletico Madrid abbiano un principio di accordo per il prolungamento fino al 2021 del contratto che li lega, attualmente in scadenza il 30 giugno 2020. La firma, secondo il quotidiano spagnolo, avverrà ad inizio febbraio. Nel caso in cui i nerazzurri decidano di non confermare Spalletti per la prossima stagione, l’ipotesi Simeone sembra definitivamente da scartare.