Calciomercato Inter: Standard-Vanheusden oggi si chiude. Traguardo plusvalenze vicino

L’Inter sta per raggiungere il traguardo plusvalenze: oggi dovrebbe essere raggiunto l’accordo con lo Standard Liegi per Vanheusden

Traguardo vicino. L’Inter sta per raggiungere i 46 milioni di euro di plusvalenze e oggi può essere la giornata giusta per chiudere l’affare Vanheusden. Come svela il Corriere dello Sport c’è un appuntamento fissato con lo Standard Liegi, quello della fumata bianca in cui Piero Ausilio conta di ottenere 20 milioni. All’affare sarà agganciato anche il prestito gratuito di Xian Emmers.

Considerato che altri 5 milioni di plusvalenza arriveranno da Edoardo Vergani (al Sassuolo), che Thomas Rizzo e Lorenzo Gavioli al Genoa ne garantiranno altri 8,5 (quelli pagati per riscattare Salcedo) e che Gabriele Zappa (al Pescara) ne ha portati altri 3 già a gennaio, il traguardo è sempre più vicino.