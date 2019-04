Calciomercato Juve: i bianconeri su Chiesa e Savic e il sogno Pogba. Molto dipenderà anche dalle uscite

Come rinforzare la Juventus? Questo il dilemma che assale la dirigenza juventina. Non sarà semplice trovare rinforzi adeguati ma i bianconeri hanno già iniziato a sondare il terreno. Il problema è la difficoltà di migliorare una rosa di alto livello europeo, perché i margini di crescita sono piccoli: la società sa che i giocatori superiori agli attuali sono pochi e quasi tutti inarrivabili. Servono due difensori: piacciono Savic dell’Atletico Madrid, Manolas della Roma e Ruben Dias del Benfica, quest’ultimo l’elemento più caro e più complicato da acquistare (piace anche de Ligt ma il Barcellona è in pole). Per completare il reparto potrebbe arrivare uno tra Romero del Genoa e Demiral del Sassuolo, entrambi difensori classe ’98 in orbita bianconera.

La Juventus continua a lavorare con Raiola per il sogno Paul Pogba (obiettivo complicato, c’è anche il Real Madrid) e se dovesse aprirsi uno spiraglio, la Juve ci proverebbe con convinzione. A centrocampo sondata la pista Ndombelè del Lione. Il giocatore che sembra più vicino però, in questo momento, è Federico Chiesa: l’interesse della Juve per il gioiello della Fiorentina non è un mistero: il giocatore, con ogni probabilità, andrà via da Firenze per 80-100 milioni di euro. Ieri Paratici era al Franchi per visionarlo e Chiesa, che si è procurato un rigore, è stato l’unico a salvarsi dalla disfatta viola. Una certezza, invece, c’è per Martin Caceres, arrivato a gennaio per sostituire Medhi Benatia: la Juve non gli farà una nuova proposta per la prossima stagione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.