Pranzo di mercato tra Juve e Genoa: sul menù Romero e Sturaro

Incontro di mercato tra Juve e Genoa per definire gli affari Sturaro e Romero

Entrano nel vivo due affari di calciomercato sull’asse Torino-Genova. L’incontro tra la dirigenza juventina e il patron rossoblu, Enrico Preziosi, ha avuto come argomento principale gli affari Sturaro e Romero. Il centrocampista, attualmente in prestito allo Sporting Lisbona, vorrebbe tornare in Italia e chiudere la sfortunata parentesi portoghese, durante la quale non è mai sceso in campo causa infortuni. Il giocatore tornerebbe ai bianconeri, per poi essere girato al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Molto più complicata la trattativa per portare il centrale argentino classe ’98 in bianconero. Preziosi, che lo acquistato dal Belgrano per 1,5 milioni di euro, lo valuta non meno di 25 milioni di euro. La Juventus vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo sin da subito, per poi lasciare il difensore al Genoa fino a giugno, con la possibilità di prolungare il prestito fino al 2020.