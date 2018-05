Juventus, conferme dall’Inghilterra: «Ecco perchè l’Arsenal vuole Allegri»

Tra la permanenza alla Juventus e una nuova avventura all’estero, è tutto da scrivere il futuro di Massimiliano Allegri: dall’Inghilterra giungono nuovi aggiornamenti sull’interesse dell’Arsenal

«Poi a fine stagione, vedremo cosa fare e programmeremo il futuro», queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia. Il futuro del tecnico bianconero verrà deciso solo al termine della stagione ma circolano le prime indiscrezioni sul suo possibile addio a Torino dopo quattro anni di successi. In particolare, la stampa inglese riporta dell’interesse dell’Arsenal: Arsene Wenger ha ufficializzato il suo addio all’Emirates e la dirigenza londinese sta pensando all’allenatore livornese per la sua successione.

Sky Sports ha confermato le notizie degli ultimi giorni e ha rivelato i motivi che spingono i Gunners a puntare su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. A partire dal curriculum: il palmares dell’allenatore bianconero è di tutto rispetto, reduce da tre (ormai quattro) scudetti consecutivi. Ma non solo: il club londinese è attratto la capacità del tecnico di adattarsi a qualsiasi soluzione, come dimostrato dai cambi di modulo a stagione in corsa e alla capacità di puntare sui calciatori messi a disposizione della società. E ancora: l’appeal internazionale, la gestione del gruppo e la valorizzazione dei giovani.