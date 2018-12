Calciomercato Juventus, Madama vuole il tris: Isco più Pogba e De Ligt

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora insegue il tris sul calciomercato: dopo Pogba e De Ligt nel mirino c’è anche Isco.

La Juventus pensa al campo, dove affronterà la Fiorentina al Franchi per la 14ª giornata di Serie A, ma anche al calciomercato. I bianconeri, secondo quanto riporta “Tuttosport”, hanno in tal senso obiettivi ambiziosi per la prossima stagione e puntano a quello che sarebbe, se si concretizzasse, un magico tris. Calciomercato Juventus: dopo Paul Pogba e Matthijs de Ligt, infatti, nel mirino dei bianconeri è finito anche Isco.

Il centrocampista offensivo spagnolo è infatti in rotta con il Real Madrid e il nuovo allenatore Santiago Solari, e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino la prossima estate. Se riuscisse a chiudere i tre colpi, la Juventus si assicurerebbe 2 giocatori che hanno vinto il Golden Boy, Pogba e Isco, e un giovane difensore di sicure prospettive.

