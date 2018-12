Kean, la Juve valuta la cessione: c’è il Bologna

Calciomercato Juventus, Moise Kean in uscita a gennaio: il baby centravanti è finito nel mirino del Bologna, possibile affare in prestito

Accostato all’Ajax nell’ambito del possibile approdo a Torino di Matthijs De Ligt, Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus nella sessione di mercato di gennaio. Il baby centravanti non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione e non è da escludere una partenza in prestito.

Secondo quanto riporta Sky Sport, sul millenial è forte l’interesse del Bologna: i rossoblu stanno monitorando la situazione e sono pronti ad avviare i contatti con la dirigenza juventina. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore…