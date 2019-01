Kean tra offerte e rinnovo: la Juventus valuta il suo futuro

Calciomercato Juventus, è tutto da scrivere il futuro di Moise Kean: i bianconeri spingono per il rinnovo, le proposte non mancano

Accostato negli ultimi giorni al Milan, a caccia di rinforzi per l’attacco, Moise Kean è uno dei calciatori più chiacchierati in ottica calciomercato. Il 18enne non ha trovato molto spazio alla Juventus in questa prima parte di stagione e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non mancano le richieste in A e all’estero: dal Chievo alla Spal, passando per l’Ajax, tutti pazzi per il millennial.

Ma i bianconeri non hanno alcuni intenzione di privarsi del gioiello: Fabio Paratici vuole trattenerlo a Torino almeno fino a giugno ed è pronto ad accelerare per un rinnovo che si prospetta tutt’altro che semplice. In scadenza nel giugno 2020, l’attaccante guadagna 550 mila euro netti a stagione e l’entourage chiede un ritocco verso l’alto. Ma molto dipenderà dalle prospettive tecniche: attesi aggiornamenti…