Ramsey-Juventus, ecco l’offerta: gallese sempre più vicino

Calciomercato Juventus, pressing su Aaron Ramsey: recapitata una proposta all’entourage del centrocampista gallese

Per gennaio non sono previsti innesti di livello, la Juventus è già proiettata verso la prossima stagione e i bianconeri preparano il colpaccio. Dirigenza bianconera sulle tracce di Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l’Arsenal a giugno: il gallese non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con i Gunners ed è pronto a vivere una nuova avventura. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri hanno alzato il pressing: recapitata una ricca proposta da 8 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2023. Accordo sempre più vicino, Juve pronta a piazzare il primo colpo…