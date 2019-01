Calciomercato Juventus, tutte le trattative bianconere della sessione invernale 2019 giornata per giornata

Un girone d’andata a ritmo di record in campionato e un’agevole qualificazione agli ottavi di finale in Champions League rendono la Juventus, in questa sessione invernale di mercato, decisamente più sensibile agli affari in prospettiva piuttosto che alle urgenze nell’immediato. I bianconeri in stagione viaggiano con il vento in poppa e, anche dal punto di vista degli infortuni, non lamentano gravi lacune da colmare: lo sguardo di Fabio Paratici e dei suoi collaboratori, allora, è già rivolto al futuro.

Calciomercato Juventus: Ramsey, Romero e Trincao i nomi caldi

Un orizzonte che arriva fino al mese di giugno per Aaron Ramsey, centrocampista di 28 anni che in estate andrà in scadenza di contratto con l’Arsenal. La Juventus ha monitorato a lungo la sua situazione e, a cavallo tra dicembre e gennaio, ha sferrato l’attacco. Decisivo, a quanto pare. Perché manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un quinquennale da circa 8 milioni di euro all’anno. Con buona pace del PSG, che a lungo aveva a sua volta corteggiato il giocatore. Decisamente improbabile, infine, riuscire ad anticipare l’arrivo del gallese già a gennaio, a causa delle eccessive richieste dei Gunners: visite mediche e firma sul contratto dovrebbero completarsi già a cavallo dell’impegno in Supercoppa di mercoledì, per il suo sbarco bisognerà attendere l’estate.

Particolarmente caldi nelle ultime ore, poi, due fronti che conducono ad altrettanti talenti di prospettiva. Il primo risponde al nome di Cristian Romero, difensore centrale classe 1998 esploso nel girone d’andata del campionato con la casacca del Genoa. Che lo valuta intorno ai 25 milioni di euro, cifra che la Juventus confida di scremare per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del talento argentino. Con l’intento di lasciarlo poi in prestito ai rossoblù fino al termine di questa stagione, se non addirittura anche per tutto il 2019/2020.

Potrebbe invece arrivare già nella corrente sessione di mercato Trincao, qualora Paratici trovasse la quadra con il Braga sulla formula del pagamento dell’attaccante portoghese classe 1999. In quello che si configura come il primo di tanti derby di mercato con l’ex mentore Marotta, altrettanto interessato al giocatore ora che cura gli interessi dell’Inter. La Juventus pare essere però nettamente in vantaggio, forte di un’offerta da circa 15 milioni di euro tra prestito e futuro diritto di riscatto. Nel caso, fino al termine della stagione, per il talento lusitano si schiuderebbero le porte della seconda squadra in Serie C.

Calciomercato Juventus: i sogni estivi sono De Ligt e Pogba

Ma alla Continassa si lavora sotto traccia anche per quelle trattative portanti che, per molteplici ragioni, non potranno che decollare a fine stagione. Gli occhi degli uomini di mercato bianconeri, in particolare, da diversi mesi si sono posati sul difensore centrale Matthijs De Ligt, già capitano dell’Ajax e punto fermo della Nazionale dell’Olanda nonostante i 19 anni appena. E’ lui l’obiettivo numero uno per rinforzare, e al contempo svecchiare, una retroguardia solida ma al contempo sempre più “anziana”.

Il sogno in mezzo al campo, invece, risponde al nome di Paul Pogba, vecchia e sempre affezionata conoscenza nell’ambiente bianconero. La trattativa con il Manchester United, in questo caso, si annuncia estremamente complessa, a maggior ragione senza più il possibile grimaldello del rapporto ormai logoro con l’esonerato Mourinho.

Calciomercato Juventus: Sturaro in uscita, Pjaca e Rogerio in bilico

Se la rosa della Juventus a gennaio pare non aver bisogno di particolari innesti, analogo discorso vale anche per le uscite. Spinazzola verrà trattenuto in contumacia dell’infortunio occorso a Cuadrado, mentre Kean dovrebbe proseguire il suo apprendistato alla corte di CR7 e compagni. L’unico addio da registrare, allora, dovrebbe essere quello di Stefano Sturaro, che – dopo il prestito mai decollato allo Sporting Lisbona – prenderà la via di Genova. Dove a riaccoglierlo sarà quel Genoa che lo preleverà a gennaio in prestito con diritto di riscatto – valido per i prossimi 18 mesi – a circa 10 milioni di euro.

Ma un capitolo lo meritano anche quei prospetti che, sotto l’ala protettrice della Juventus, figurano attualmente in prestito ma con serie pretendenti sul mercato. Come il brasiliano Rogerio, terzino attualmente in forza al Sassuolo: il Wolverhampton spinge per prelevarlo subito ed è pronto a mettere sul piatto quasi 20 milioni di euro. Meno lineare la situazione che riguarda Marko Pjaca, la cui esperienza alla Fiorentina sta vivendo più bassi che alti. I bianconeri potrebbero dirottare altrove l’esterno d’attacco croato, ma anche cedere alle lusinghe del Fulham che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus: i movimenti di gennaio dell’Under 23

Ma la Juventus, da questa stagione, ha un ulteriore fronte di mercato cui guardare. Nello specifico con l’attento sguardo di Filippo Fusco, neo direttore sportivo della seconda squadra in Serie C. In cerca, innanzitutto, di una punta di categoria in grado di risolvere il problema della penuria di reti ravvisato nella prima parte della stagione. In questo senso i sondaggi più convinti hanno riguardato il profilo di Benjamin Mokulu, attaccante belga classe 1989 in forza al Carpi. Possibile movimento in uscita, infine, per il fantasista cipriota Grigorios Kastanos: per lui, dopo il rinnovo di contratto fino al 2022, potrebbe concretizzarsi l’interesse in prestito del Parma in Serie A.

@DanieleGalosso