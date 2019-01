Calciomercato Lazio: è fatta per Lukaku al Newcastle

Calciomercato Lazio: Lukaku si trasferisce in Premier League alla corte di Rafa Benitez in prestito con diritto di riscatto

Nella giornata di ieri erano circolate voci che davano Jordan Lukaku in uscita dalla Lazio. Il terzino belga, fratello dell’attaccante del Manchester United Romelu Lukaku, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Newcastle di Rafa Benitez.

L’ex Anderlecht mette momentaneamente fine all’avventura in biancoceleste, durante la quale ha collezionato 53 presenze in Serie A e 9 in coppa Italia, realizzando un gol nella partita contro il Crotone dello scorso campionato.