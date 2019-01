Antonio Donnarumma lascia Gigio: futuro all’Olympiacos?

Calciomercato Milan, Antonio Donnarumma ai saluti: il portiere viaggia verso l’Olympiacos, i dettagli dell’operazione

Tornato al Milan nel 2017 nell’operazione legata al rinnovo del fratello Gigio, Antonio Donnarumma non è riuscito a trovare quasi mai spazio in rossonero. Zero presenze in questa prima parte di stagione per l’estremo difensore, che potrebbe presto salutare l’Italia e ripartire dalla Grecia.

Secondo Sky Sport su di lui c’è l’Olympiacos: il club ellenico lo aveva già seguito due anni fa e ora è pronto a tornare alla carica. Il direttore tecnico Leonardo oggi ha incontrato i rappresentanti del club biancorosso, un’operazione che potrebbe subire sviluppi nei prossimi giorni.