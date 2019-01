Borini, addio Milan: cessione imminente allo Shenzhen

Calciomercato Milan, Fabio Borini ha la valigia pronta: nei prossimi giorni il via libera definitivo per la cessione in Cina

Terminerà dopo un anno e mezzo l’avventura di Fabio Borini con la maglia del Milan. L’esterno offensivo, arrivato dal Sunderland per volere dell’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, non sta trovando spazio alla corte di Gennaro Gattuso e il suo futuro è in Cina.

La Gazzetta dello Sport rivela che il suo trasferimento allo Shenzhen è imminente: il club asiatico ha ridotto la distanza tra domanda ed offerta e il via libera definitivo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Accordo già raggiunto tra club e entourage: triennale da 5 milioni.