Calciomercato Milan, prosegue la caccia ad un difensore centrale: l’infortunio di Barzagli allontana Benatia, quotazioni invece in rialzo per Cahill

L’infortunio di Barzagli turba il sonno al… Milan. La società rossonera da tempo è al lavoro per individuare il profilo di un difensore centrale da acquistare nella sessione invernale di mercato, per rinforzare un reparto falcidiato dagli infortuni. Uno dei nomi più gettonati era, appunto, quello di Benatia, scivolato però ora indietro a causa dell’infortunio del compagno di reparto in bianconero: difficile se non impossibile che la Juventus ne faccia a meno a metà stagione.

Al contrario, sono in grande rialzo le quotazioni che portano all’inglese Cahill. Comunque al secondo posto sul taccuino di Leonardo. Il profilo preferito resta infatti un altro…

