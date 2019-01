Calciomercato Milan, idea Maxwel Cornet per l’attacco: il francese dell’Olympique Lione fa gola anche al Watford

Spunta un nome nuovo per il mercato del Milan: parliamo di Maxwel Cornet, attaccante di proprietà dell’Olympique Lione. Franco-ivoriano classe 1996, l’esterno offensivo non ha trovato molto spazio alla corte di Genesio in questa prima parte di stagione ma è comunque riuscito a trovare per tre volte la via del gol in Champions League.

E il Milan ci pensa per gennaio, secondo quanto riporta L’Equipe: il 22enne piace anche al Watford ed il suo cartellino è valutato circa 20 milioni di euro. Contatti già avviati tra le parti, con Leonardo e Maldini che potrebbero pescare dalla Francia il rinforzo per l’attacco di Gennaro Gattuso…