Calciomercato Milan: rossoneri in pole per Veretout, le ultime

Il Milan ha alzato l’offerta per Jordan Veretout ed è schizzata in pole position per il centrocampista. Le ultime

La ricostruzione del centrocampo rossonero è stato di matrice toscana: prima Krunic e Bennacer in arrivo dall’Empoli, poi molto probabilmente Jordan Veretout dalla Fiorentina. Come è noto la concorrenza per il francese è molto folta ma i rossoneri credono di avere le carte giuste per convincere la Fiorentina.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i rossoneri cercano di trattare sul prezzo (la Fiorentina parte da una richiesta di 25 milioni in contanti) e, dopo aver pensato inizialmente di inserire Patrick Cutrone, l’ha ritoccata, proponendo 15 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia.

L’argentino piace molto a Montella ma meno ai dirigenti viola visto l’ingaggio che percepisce. Ecco perché il Diavolo, dunque, potrebbe proporre ai viola Diego Laxalt, classe 1993, esterno uruguaiano in uscita dai rossoneri dopo appena una stagione. Intanto Veretout partirà con la Fiorentina per il ritiro di Moena in attesa di nuovi segnali dal Milan che, al momento, è davanti a Roma e Napoli nella corsa al suo cartellino.