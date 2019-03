Milan, la prestazione di Sensi in azzurro ha scatenato la concorrenza: anche l’Inter e il Barcellona sulle sue tracce

La bellissima prestazione di Sensi contro il Liechtenstein, oltre il gol di testa, ha risvegliato le concorrenti del Milan per la corsa al centrocampista del Sassuolo. Inter e Barcellona, infatti, vogliono partecipare all’asta per Sensi, partendo da una base di 25 milioni di euro.

Il Milan è in vantaggio, dopo l’affare Locatelli, grazie alla sinergia con il Sassuolo. Ma soprattutto ha più bisogno di un centrocampista, visto che in estate andranno via in tre: Montolivo, Bertolacci e Josè Mauri. Il classe ’95 formerebbe una mediana giovane Paquetà, tutta classe e fantasia.