Calciomercato Milan, idea Moise Kean per l’attacco: sondaggio di Leonardo con la Juventus per sondare il terreno, le ultime

Sfumato Luis Muriel, passato alla Fiorentina, il Milan è alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato. Complicata la pista che porta a Manolo Gabbiadini, con il Southampton non convinto dall’ipotesi di privarsi del suo centravanti, i rossoneri avrebbero tentato negli scorsi giorni di strappare Moise Kean alla Juventus: secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore tecnico Leonardo ha effettuato un sondaggio con la dirigenza bianconera per sondare il terreno. Difficilmente però la Vecchia Signora darà il via libera all’operazione, come confermato dallo stesso Paratici…