Sensi, il Milan non molla: continua il pressing

Calciomercato Milan, il Sassuolo ha eretto barricate ma non si perde di vista l’obiettivo Stefano Sensi: ecco le ultime

La priorità assoluta va all’attacco, con il futuro di Gonzalo Higuain e di Krysztof Piatek che verrà deciso nei prossimi giorni, ma il Milan pensa anche al centrocampo. E continua il pressing per Stefano Sensi…

Nonostante la chiusura del Sassuolo, la dirigenza rossonera non ha perso di vista il classe 1994: i neroverdi non vogliono cedere il centrocampista a gennaio ma Leonardo non ha perso le speranze e spera di strappare l’accordo entro la fine della sessione di gennaio. Il calciatore ha già fatto sapere di gradire l’eventuale nuova meta.