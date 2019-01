Calciomercato Napoli, Ancelotti chiama James Rodriguez

Nuova idea di calciomercato per il Napoli: Carlo Ancelotti chiama il colombiano James Rodriguez, che ha allenato al Real Madrid.

Non c’è feeling fra James Rodriguez e il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac, motivo per cui il trequartista colombiano sta pensando a un cambio di casacca a gennaio. Ora la novità importante è che per lui oltre all’Arsenal si è mosso nelle ultime ore anche il Napoli. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, infatti, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, che lo conosce bene perché lo ha allenato ai tempi del Real Madrid, ha chiamato il colombiano chiedendo al giocatore la disponibilità a trasferirsi con la squadra azzurra.

