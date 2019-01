Biraghi, spunta la pista Napoli: sondaggio con la Fiorentina

Calciomercato Napoli, idea Cristiano Biraghi per la difesa: sondaggio con la Fiorentina in vista della prossima stagione

Tra gennaio e giugno, full immersion Napoli nel mercato. Se per l’attacco piace molto Hirving Lozano del PSV Eindhoven, con la dirigenza azzurra che incontrerà l’agente Raiola a metà mese per tentare di bloccarlo in vista della prossima stagione, per la difesa spunta Cristiano Biraghi.

Sky Sport sottolinea che i partenopei hanno effettuato un sondaggio con la Fiorentina per chiedere informazioni sulla situazione del terzino: accostato in passato a Milan e Inter, il laterale mancino piace molto a Carlo Ancelotti, possibile affare per l’estate…