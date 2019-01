Calciomercato Napoli, Harold Moukoudi nel mirino per il futuro: sul 21enne ci sono anche Wolfsburg, Siviglia, Borussia Dortmund e West Ham

Napoli al lavoro sul mercato per gennaio ma non solo: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta monitorando diversi profili in vista della prossima stagione. E spunta un nome nuovo dalla Francia: parliamo di Harold Moukoudi, centrale difensivo di 21 anni di proprietà Le Havre.

In scadenza giugno 2019 con la compagine di Ligue 2, il difensore non firmerà il rinnovo e si libererà a costo zero. Un’idea che stuzzica le fantasie partenopee, ma L’Equipe sottolinea che la concorrenza è folta: sulle sue tracce ci sono anche Wolfsburg, Siviglia, Borussia Dortmund e West Ham.