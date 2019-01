Allan-Psg, è giallo: il brasiliano si sente preso in giro

Il futuro di Allan è un giallo: il centrocampista del Napoli è un obiettivo del Psg, ma mancano sei giorni alla chiusura del mercato

Mancano sei giorni alla chiusura della sessione di mercato di gennaio, Allan tra la permanenza a Napoli e il trasferimento a Parigi, alla corte di Tuchel. Ma tutto tace, come sottolinea il Corriere dello Sport: il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis aspetta l’offerta definitiva, non ancora recapitata dalla dirigenza del Paris Saint Germain. Il centrocampista italo-brasiliano si allena ancora a parte, ma si sente preso in giro secondo il quotidiano capitolino: attesi aggiornamenti nelle prossime ore…