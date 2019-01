Alessandrini-Parma, fari puntati sull’esterno dei LA Galaxy

Calciomercato Parma, idea Romain Alessandrini per l’attacco: ducali sulle tracce dell’esterno dei LA Galaxy

Parma a caccia di rinforzi per la rosa di Roberto D’Aversa, torna di moda Romain Alessandrini per il reparto avanzato. I ducali hanno seguito con grande interesse la pista Hernanes, con il brasiliano che ha scelta di tornare in patria dopo la parentesi cinese, e ora pensano all’ex Olympique Marsiglia…

Telefoot rivela che il Parma ha intensificato i contatti con l’entourage dell’esterno offensivo nelle ultime ore, pronto a lanciare l’assalto: il 29enne è reduce da un’ottima stagione con la maglia dei Los Angeles Galaxy ed è stuzzicato da un ritorno in Europa…