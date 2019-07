Calciomercato, Parma scatenato. Triplice affare in chiusura con l’Atalanta: Kulusevski, Cornelius e Barrow

Il Parma non ha freni: in pochi giorni la società gialloblu ha quasi concluso una serie di trattative importantissime. Ora, dopo Hernani, Karamoh, Pezzella, sono in discussione le prestazioni di tre giocatori dell’Atalanta. Si parla del centrocampista Kulusevski e dell’attaccante Cornelius.

Non solo. Nell’incontro di ieri è emerso un altro nome importante: è quello di Barrow che, secondo quanto riportato da Pedullà nella giornata di ieri, sarebbe vicinissimo al club emiliano.